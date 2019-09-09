قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إنه دفع كافة تكاليف انتقالاته للهروب إلى تركيا، عن طريق عبد الله طه وهدان، حيث كان يعمل في تصدير المانجو والفواكه، ويستورد منتجات من السودان وغيرها، فكانت لديه علاقات كبيرة، ومعرفة بطرق الهروب والسفر.

وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى،: "دفعت فلوس تذكرة الطيران اللي هتوديني تركيا، رغم إني قبل ما أسافر خيري على الإخوان كلهم، كنت بتبرع لهم أيام رابعة العدوية والاعتصام، كنت بديلهم فلوس عشان يجيبوا أكل وأتوبيسات ويحشدوا الناس".

واستطرد: "خيري عليهم، محدش يقدر ينكر، مستعد أقول مين اللي كان بياخد مني التبرعات، بس أنا شايف إنه مايستهلش أقول اسمه، كنت كل ما أروح هناك، يرحبوا بيا جدًا، يتمنوا أني أروح رابعة، لأن أفخم حاجات كانت بتجيلهم بفلوسي".