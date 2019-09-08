الديهي محذرا من الإخوان: لا يؤمنون بوطن ولكن يمارسون عهرا سياسيا

قال الإعلامي نشات الديهي، إن هناك مشاكل لمن يحملون فكر الإخوان الإرهابي في عدد من الدول العربية مثل تونس والجزائر وليبيا ومصر واليمن.

وأضاف "الديهي" خلال تقديمه لبرنامجه "بالورقة والقلم" والمذاع على فضائية "TEN"، أن دعوة مصر بالحل السياسي في القضية اليمنية هو اقتراح صائب "احذر الشعب اليمني من الإخوان.. أحذروا الإصلاح"، موضحا أن جماعة الإخوان لا تؤمن بوطن أو حدود ولكنهم يمارسون "عهرا سياسيا".

وأكد مقدم البرنامج أنه يجب على كافة الدول العربية أن تحذر الإخوان وتغلغلها في الشأن السياسي، وقال: "الإخوان جماعة إرهابية وولدت جماعتهم في مصر على أيدى المخابرات البريطانية.. لعنهم الله في كل كتاب".