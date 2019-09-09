تحدث الكاتب الصحفي السعودي جاسر الجاسر عن تطورات الأزمة اليمنية، موضحا أن جماعة الإخوان منتشرة في اليمن، وأن قطر يستغلها شخص مجنون يبحث عن مجد موهوم.

وقال الجاسر خلال لقاء خاص من جدة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن هدف التحالف العربي هو الوصول ليمن موحد، لافتًا إلى أن محاولات التشويش لن يسمح بها، مشيرًا إلى أن كل المحاولات خلال الفترة الماضية من جانب قوات التحالف العربي كانت لتطهير اليمن وإصلاحه وسد الباب أمام التدخلات الإيرانية والقطرية وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح الجاسر أن الكوادر الإخوانية منتشرة في اليمن وتتحرك داخل اليمن وتسيطر على شرائح مختلفة في الجنوب والشمال، وأنهم يسعون لخلخلة التركيبة القبلية اليمنية.

وعلق الجاسر على وصف بعض القطريين للشيخ تميم أمير قطر بأنه الذي سيحرر القدس خلفًا لصلاح الدين الأيوبي بأنه نوع من أنواع الجنون، ساخرًا من عدم وجود جيش لدى قطر وأنها تخضع لحماية الأتراك الذين سيطروا عليه، واصفًا قطر بأنها كيان سياسي موجود تم استغلاله من قبل شخص مجنون ومسيطر ويمتلك ثروات ويبحث عن مجد موهوم أنه سيكون شخصية عظيمة ويحكم دولة عظيمة، على حد تعبيره.