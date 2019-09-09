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كوريا الجنوبية تسعى لإنقاذ 4 من مواطنيها محاصرين في أمريكا

كوريا الجنوبية تسعى لإنقاذ 4 من مواطنيها محاصرين في أمريكا

مقتل وإصابة 49 من عناصر طالبان في عمليات أمنية شمال أفغانستان

مقتل وإصابة 49 من عناصر طالبان في عمليات أمنية شمال أفغانستان

مطرانية البحيرة تؤكد تعرض الأنبا باخوميوس لحادث سير.. "لم يصب بسوء"

مطرانية البحيرة تؤكد تعرض الأنبا باخوميوس لحادث سير.. "لم يصب بسوء"

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المصارع هيثم فهمي في حوار لـ"الوطن": أشارك في البطولات على نفقتي.. وأحتاج لراعٍ

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كشف أسنان مجانا.. طبيب "السيدة زينب" يعالج التلامذة غير القادرين: لازم ندعمهم

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات

مستهلكون يطلقون حملة لشراء الخضار والفاكهة من المزارعين.. "يلّا نوفر"

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