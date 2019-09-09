كشفت صحيفة دنماركية، أن الشرطة المحلية أنفقت نحو 600 ألف دولار أمريكي على استعدادات الزيارة المُلغاة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوبنهاجن.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية - في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم- أن ترامب كان قد خطط لزيارة الدنمارك في الثاني والثالث من شهر سبتمبر الجاري، لكنه ألغى الرحلة بعد اختلافه مع رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن حول رغبته في شراء جرينلاند.

وأوضحت الوكالة نقلا عن صحيفة "يلاندس بوستن" الدنماركية، أن المبلغ الذي خسرته الشرطة في إجراءات تأمين زيارة ترامب يزيد على تكلفة إجازات الضباط التي تم إلغاؤها وتعويضات عن معدات وأدوات الشرطة، وذلك حسب المستندات التي حصلت عليها الصحيفة بناء على طلب بحق الاطلاع على المعلومات الحكومية.

وألغى الرئيس الأمريكي رحلته إلى الدنمارك بعد أن وصفت فريدريكسن خططه لشراء جرينلاند، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي تحت الحكومة الدنماركية، بأنها "سخيفة"، ورد ترامب في المقابل قائلا إن تعليقاتها "بغيضة وغير ملائمة".