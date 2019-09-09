وصف المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، جميع أفراد جماعة الإخوان الإرهابية، بـ"كلهم نكرات"، حيث روى تفاصيل مساعدتهم له للخروج من مصر إلى تركيا.

وقال أبو هاشم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المعروض على فضائية "صدى البلد" إنه قام بالاتصال بالمستشار أيمن الورداني عندما كان محامي عام أول طنطا، وطلب منه السفر إلى تركيا، فأخبره بضرورة الحصول على تأشيرة لدخولها.

وأكمل "أبو هاشم": "طلبت من الورداني السفر إلى تركيا، فقال لي لازم تاخد تأشيرتها، بس ماتروحش السفارة في القاهرة، لأن ممكن حد يشوفك، وأنت معروف إعلاميًا، فقالي روح القنصلية في إسكندرية".

وأوضح "أبو هاشم": "بالفعل روحت القنصلية في إسكندرية، وخدت التأشيرة، وبعد كده رجعت تاني، بس مرجعتش على بيتي، وطبعا ده بسبب الوهم اللي هما عيشوا في مصر كلها، إن في نظام بيلاحق الناس، فراحوا قعدوني في مكان تابع للإخوان في الشرقية، وكنت طبعًا بخرج، بس بدون ما أكشف عن هويتي".

وأشار القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إلى أنه بعد مرور أيام من تواجده في الشرقية، استقل قطارا من محطة مصر إلى أسوان، حيث تقابل مع أحد العصابات السودانية التي لها علاقة بالإخوان، قائلا: "احنا مشينا بالليل، كانوا مجهزين سياراتين، كل واحدة فيها المؤن، واتجهنا إلى جنوب أسوان".

ولفت القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إلى أن العصابة السودانية كانت لا تفصح بأية معلومات عن خط السير، لكنه أدركها من الإخواني الذي تقدم له بطلب خروجه من مصر من جماعة الإخوان.