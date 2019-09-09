الموافقة على إقامة وحدات صحية لخدمة الأهالي في كفر الشيخ  

وافق المجلس التنفيذي بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ الإقليم، اليوم، على تخصيص مساحة 6 قراريط و12 سهما الواقعة بحوض "عنيزة شرقي" بالرياض، تبرع المواطنة سهير أمين عبدالقوي، لإقامة وحدة صحية عليها، والموضحة الحدود والمعالم وفقاً لمحضر المعاينة المركزية المؤرخة 13 مايو الماضي، وصدر قرار المحافظ رقم 15885 بتاريخ 3 أغسطس 2019، كما وافق على تخصيص مساحة 1490.5 م2 ملك جمعية بصيص الزراعية بمنطقة "شالما" بسيدي سالم داخل كردون قرية "الشيخة نفيسة"، وجرى تخصيصها بالمجان وبدون مقابل لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب بالقرية، وصدر قرار المحافظ رقم 14986 بتاريخ 21 أغسطس 2019م.

ووافق المجلس على تعديل الحدود المحددة بقرار التخصيص رقم 10863 لسنة 2014 بإقامة مدرسة إعدادي بقرية "زبيدة البحرية" التابعة للوحدة المحلية لقريه سد خميس – مركز سيدي سالم على مساحة 12 قيراطا بالحدود الآتية "الحد البحري مصرف صرف أرض زراعية 97 م2، والحد القبلي طريق مؤدي إلى المدرسة الابتدائية والوحدة الصحية بطول 97 م2 ويليه شارع بعرض 4م من الناحية القبلية مؤدى إلى المدرسة والوحدة الصحية، والحد الغربي الجزء المستقطع من قطعة أملاك الدولة بطول حوالى 13م، ويليه مدفن القرية، الحد الشرقي شارع بعرض 8م بطول 48م ثم مبنى المدرسة الابتدائية"، وصدر قرار المحافظ رقم 15898 بتاريخ 5 سبتمبر 2019م.

ووافق المجلس التنفيذي على استغلال الوحدة رقم (3) عماره رقم (41) حي السلام بدسوق كمركز خدمة تموينية متطور بإيجار أسمي 200 جنيه شهريا على أن تؤول للوحدة المحلية في حالة زوال الاستغلال، وصدر قرار المحافظ رقم 15231 بتاريخ 25 أغسطس 2019م، كما وافق على تجديد قرار التخصيص رقم 5124 المؤرخ 21 فبراير 2016م والخاص بإقامة مجمع تنموي بقرية "الحلافي" لصالح الوحدة المحلية لقريه الحلافي – كفرالشيخ على مساحة 385 م2 أرض أملاك دولة، وصدر قرار المحافظ رقم 15886 بتاريخ 2 سبتمبر 2019م، و على تخصيص قطعة أرض لإقامة دار مناسبات الخياط ومول تجاري (بدروم + دور أرضي + 4 أدوار تجاري)، عليها طبقا لتعديل المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة كفرالشيخ بمنطقة دار مناسبات الخياط، وبتعديل عرض الشارع من الجهة البحرية والجهة القبلية وتعديل الشارع من الجهة الشرقية والذي تم نشره بالوقائع المصرية، تم طرحها بمزايده بالأظرف المغلقة بحق انتفاع.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 500م2 بناحية قرية الغبايشة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة مركز سيدي سالم لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها والموضحة الحدود والمعالم وفقاً لمحضر معاينة الوحدة المحلية لقرية الروضة (القسم الهندسي) المؤرخة 15 مايو 2019م، وصدر قرار المحافظ رقم 14983 بتاريخ 21 أغسطس 2019م، و على تخصيص قطعة أرض أملاك دوله مساحتها 471.80م2 المقام عليها بالفعل مبنى الوحدة المحلية لقرية سنديون وصدر له قرار لجنه المنشآت الآيلة للسقوط رقم 11 بتاريخ 4سبتمبر2010م، وصدر قرار المحافظ رقم 15242 بتاريخ 26 أغسطس 2019م، ووافق على إقامة مسجد على مساحة 335م2 بناحية عثمان التابعة للوحدة المحلية لقرية العباسية مركز الرياض تبرع المواطن " عبدالله عبدالخالق سليمان البهجي" الموضحة الحدود والمعالم بالمعاينة المركزية المؤرخة 15 مايو 2019م، وصدر قرار المحافظ رقم 14985 بتاريخ 21 أغسطس 2019م.