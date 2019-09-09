قال مصطفى راشد مدير عام الزراعة ونقيب الزراعين ببني سويف، إن الفلاح في المحافظة يتميز بالابتكار، حيث زرع القمة على المصطبة كما كان صاحب فكرة التكثيف الزراعي.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الفلاحة "أشرف مهنة عرفتها البشرية"، إذ لم تعرف الوساطة أو المحسوبية أو الرشوة: "الفلاح في عنينا وكلنا بنهتم بيه".

وتابع، أن مشروع "برايم" الخاص بتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، الذي تتولاه وزارة الزراعة استطاع اكتشاف نقاطع الضعف والقوة لديهم: "نهتم بالمزارع قبل الزراعة وما بعد الحصاد، حيث نحاول تعزيز وتنمية قدرات المزارعين".

وأردف، أن النقابة تعمل من خلال المشروع على تعريف المزارعين بكل ما هو جديد عن المحصولات الزراعية، وذلك في إطار مدارس عقلية لتنمية قدراتهم، إضافة إلى تسهيل تعاملهم مع المصدرين حتى يتسنى لهم بيع محاصيلهم خارج البلاد.