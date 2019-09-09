شهود عيان بحريق "وكالة البلح": تفادينا كارثة كانت ستقضي على المنطقة

قال شهود عيان للحريق الذي شب اليوم في أحد محال الأقمشة بوكالة البلح، إن المنطقة نجت من كارثة، بعد أن سيطرت قوات الحماية المدنية والاطفاء على الحريق وحالت دون أن تمتد النيران لمحال الأخرى، ولم تُسجل خسائر بشرية.

وقال رامي حنين، أحد أصحاب المحال المجاورة وشاهد عيان على الحريق، إن الحريق بدا نحو الثالثة عصرا في الدور العلوي للمحل نتيجة ماس كهربائي، بسبب أحد تكييفات المحل، ولولا أن المحل الذي تعرض للحريق منعزل عن بقية محال الوكالة لكانت النيران امتدت للوكالة كلها وقضت عليها، على حد قوله.

وأشار سيلا ناروز، عامل بالمحل المقابل للمحل الذي المحترق، وأحد شهود العيان، بعد نحو نصف ساعة من بداية الحريق وصلت سيارتا مطافئ من نقطة السبتية المجاورة، وكانت إحداهما شبه فارغة من المياه، حيث نفذت المياه الموجودة بها بعد 5 دقائق، فيما لم تكن المياه الموجودة بالعربة الأخرى كافية وحدها لإطفاء الحريق، وبعدها جاء عدد آخر من سيارات الأطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

"وديع": بجوار الحريق كان يوجد "مولد كهرباء" وخزان سولار خاص بموقع حفر مترو

وأكد وديع فوزي، أحد أصحاب المحال، إنه تم تفادي وقوع كارثة بالمنطقة، مشيرا إلى أنه بجوار الحريق كان يوجد مولد كهرباء خاص بموقع عمل حفر مترو إمبابة وبجواره مخزن السولار الخاص به، ولو كانت النيران امتدت إليه لكان انفجر وامتدت النيران لمحال الوكالة الموجودة بالجهة الأخرى من الشارع والتي يصعب السيطرة على الحرائق بها.

وأعلنت قوات الحماية المدنية أنها دفعت بـ 15 عربة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء محمد منصور، مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة، التي انتقلت لمكان الحريق وناقشت عددا من شهود العيان، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة، وطلبت تحريات المباحث.