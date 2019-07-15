"الجار الله": تصنيف الإخوان جماعة إرهابية أصبح مطلبا شعبيا في الكويت

قال الكاتب الكويتي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن بلاده وصفت الخلية التي ضبطتها، وكان أعضاؤها مدانين بأحكام قضائية في مصر بـ"الإرهابية"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تصف فيها الكويت خلايا تلك الجماعة بهذا الوصف.

وأضاف، "الجار الله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" على شاشة "صدى البلد": أن إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية بات مطلبًا شعبيًا، بسبب الخطر التي تشكله على البلاد: "خلايا هذه الجماعة باتت ملاحقة دوليا، ولم يعد هناك من يجاملهم، والوضع الحالي في دول الخليج ليس فيه أي مجاملة".

وأشار إلى أن كل الخلايا النائمة في الكويت ستُحاكم، بالإضافة إلى محاكمة كل الجمعيات التي ساعدت في إيواء الخلية المضبوطة، وأي خلية أخرى تضبطها السلطات الكويتية، على غرار ما حدث مع خلية العبدلي، مؤكدا أن هذا يعني أنه إذا كان هناك شهر عسل بين الدولة الكويتية والإخوان، فإنه انتهى الآن، وذلك على يد أحكام مصرية لا كويتية.

وأوضح أن الخلية المصرية التي ضُبطت في الكويت، كانت مكونة من 13 شخصًا، هرب منهم 5 إلى تركيا، وجرى ضبط الـ8 الباقين.

وأكد وجود التعاون بين سلطات الأمن في مصر والكويت من أجل المستقبل: "زمان كان في مجاملات، لكن دلوقت مبقتش موجودة".