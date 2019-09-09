قال الدكتور محمد القرش المدير التنفيذي لمشروع برايم، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن المشروع يغطي 7 محافظات، لافتًا إلى أن جرى إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المزارعين واحتياجات السوق المحلية والدولية، حيث يعمل عليها عدد من الخبراء.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن المشروع يحتوي أيضًا على لجان تسويقية لزيادة القدرة التفاوضية لصغار المزارعين مع كبار التجار وإبرام عدد من العقود.

وتابع أنه جرى التركيز أيضًا على إجراء تحويل أو تطوير على المنتجات الزراعية لزيادة قيمتها المالية مثل التغليف والتعبئة.

وواصل: "أجرينا ورش تدريبية وجمعيات صغيرة تعمل يدويًا، مثل الجمعية التي كانت تتعامل مع حبات الرمان من الدرجة الثالثة وتنتج منه المياه الغازية والعصير حيث تصدر منتجاتها بالكامل إلى الخارج".

وأشار، إلى أن صغار المزارعين دائمًا ما يأتون بأفكار جديدة، حيث تم عمل شوادر لتسويق منتجاتهم على مستوى الجمهورية وهو ما حقق نجاحًا كبيرًا لعدد ليس بالقليل من التجار.