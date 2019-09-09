قال الدكتور محمد منير مجاهد، النائب الأسبق لرئيس هيئة المحطات النووية، إن مصر بدأت تجهيز مشروع محطة الطاقة النووية منذ عام 1964، وكان مقرها سيكون في منطقة "برج العرب" بالإسكندرية.

وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت" والمذاع على فضائية "ON E"، أن تلك المحطة لم يستكمل بناءها بسبب العدوان الثلاثي على مصر في عام 1967، موضحا أن مشروع الضبعة النووي توقف لمدة 20 عاما لأسباب واهية حتى بدأ العمل بها عام 2017.

وأكد النائب الأسبق لرئيس هيئة المحطات النووية، أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني الخاص به ومدته 5 سنوات، مشيرا إلى أن مصر ستبدأ العمل في بناء محطة الضبعة النووية العام المقبل، لافتا إلى أن المحطة ستوفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية بسعر اقتصادي منافس، وهو أمر سيشعر به المواطنين.