عاد إلى القاهرة، مساء اليوم، سامح شكري وزير الخارجية قادمًا من العاصمة السودانية "الخرطوم"، بعد زيارة للسودان استغرقت يومًا واحدًا، والتقي شكري، خلال الزيارة مع رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونقل رسالة دعم للسودان من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتناول اللقاء آليات تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية.

والتقى وزير الخارجية مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وبحثا آليات تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية، كما بحث وزير الخارجية مع وزيرة خارجية السودان أسماء عبدالله، استمرار تفعيل الآليات القائمة بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين، وأكد شكري حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للشعب السوداني وحرصها على احترام إرادة الشعب السوداني والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السودانية.