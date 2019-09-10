سامح شكري يصل القاهرة عائدا من السودان

وصل مطار القاهرة الدولى، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مساء الاثنين، عائدا من الخرطوم بعد زيارة هناك، التقى خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة أسماء عبد الله.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الوزير سامح شكري، وصل على متن الرحلة المصرية القادمة من الخرطوم، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وودع الوزير سامح شكري، لدى مغادرته مطار الخرطوم، وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب، ومديرة إدارة مصر في وزارة الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبو زيد، فضلا عن سفير مصر في السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الديبلوماسية المصرية.

وأجرى شكري، جلسة مباحثات مع عدد من المسؤولين بالخرطوم، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السودانية، عقده في القصر الجمهوري، وأكد أن مصر لن تدخر جهدا في استمرار التواصل مع السودان، وتفعيل كافة آليات العمل المشترك بين البلدين.