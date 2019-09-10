شن ضباط مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، عدة حملات أمنية على متعاطي وتجار المخدرات بمدن المحافظة، تحت إشراف العميد مدحت منتصر، رئيس المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر.

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة من ضبط "محمود.ا.ر.م"، مقيم بأول الغردقة، وبحوزته "11 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 100 جرام تقريبا، مبلغ مالي 60 جنية، هاتف محمول، سلاح أبيض (كتر)"، حال وجوده بدائرة القسم.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف، للاتصال بعملائه والسلاح بقصد الدفاع عن النفس.

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة من ضبط "أبوالحسن.ب.ا"، مقيم بثان الغردقة، بحوزته 25 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 50 جراما، مبلغ مالي 50 جنيها، هاتف محمول، سلاح أبيض "كتر" حال قيادته سيارة تاكسي دائرة القسم.

بمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح بقصد الدفاع عن النفس.

وفي حملة أمنية بمدينة سفاجا تمكن ضباط مباحث قسم سفاجا من ضبط "عبدالله.ع.ا.ب"، ومقيم بنجح العبابدة في قنا، وبحوزته 4 لفائف بانجو 50 جراما، 10 أقراص لعقار التامول المخدر، لفافتين بلاستيكيتين لجوهر الأفيون المخدر تزن 10 جرامات تقريبا، مبلغ مالي 100 جنيه، هاتف محمول، حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة بكمين الكيلو 5 سفاجا بدائرة القسم، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

حُررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.