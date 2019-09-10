حرص الفنان هشام ماجد، على تهنئة الفنان أكرم حسني، في عيد ميلاده، واصفا إياه بقوله: "من أظرف خمسة على وجه الأرض".

ونشر "ماجد" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعه به، وبرفقة شيكو وأحمد فهمي والمنتج كريم أبو ذكري، مُعلقا عليها: "زي النهاردة أتولد واحد من أظرف خمسة علي وجه الأرض.. إنه الأكرم الحسني.. كل سنة وأنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها".

وينتظر هشام ماجد، عرضه مسلسله الجديد "اللعبة" الذي يُشاركه في بطولته الفنان شيكو ومي كساب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض للعديد من المغامرات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث لم يُعلن بشكل نهائي بعد.