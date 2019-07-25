أكرم حسني وطارق لطفي والليثي في جنازة الفيشاوي

توافد عدد من الفنانين على مسجد مصطفى محمود، لأداء صلاة الجنازة على الفنان فاروق الفيشاوي بعد صلاة الظهر، حيث وصل قبل قليل، الفنانين محمد مزربان، أحمد عبدالعزيز، شريف باهر، أكرم حسني، وطارق لطفي، والمنتج جمال العدل، والإعلامي عمرو الليثي.

وامتلأ المسجد عن آخره من المصلين، ما اضطر إلى خروج البعض للصلاة خارج المسجد.

وغيّب الموت الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

وكان الفيشاوي أعلن إصابته بمرض السرطان، خلال افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي في أكتوبر الماضي