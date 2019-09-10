في ذكرى وفاته.. 7 معلومات عن البطريرك الـ99 للكنيسة القبطية

يحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس اليوم بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا يوأنس الخامس عشر البطريرك الـ99 في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي يوافق اليوم الثلاثاء، 5 من شهر نسيء لعام 1735 قبطي، ويدون "السنكسار" أنّه في مثل هذا اليوم عام 1629 ميلادي، توفي البابا يوأنس الخامس عشر البطريرك الـ99 في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

1. توفي في 7 سبتمبر سنة 1629 ميلادي.

2. مواليد ملوي بمحافظة المنيا ويعرف باسم يوأنس الملواني.

3. ترهب بدير أنطونيوس.

4. رُسّم بطريركا يوم 18 سبتمبر سنة 1619 ميلادي.

5. قيل إنّه توفيّ مسمومًا في بيت أحد الأقباط بمركز أبنوب في أسيوط، لأن صاحب الدار كان يتخذ نساء على زوجته ونهاه البابا عن ذلك.

6. دفن في دير القديس أنبا بيشيه بالبياضية.

7. ظل على الكرسي البابوي 9 سنوات و11 شهرًا و22 يوما.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار" بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.