بالأسماء.. "السياحة" تتعاقد مع 6 شركات عالمية للترويج للإصلاح الهيكلي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مساء أمس، عن تفاصيل الشراكات الدولية التي تعاقدت عليها الوزارة مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة في مجالات متعددة لتكتمل عناصر محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

جاء في إطار سعي وزارة السياحة لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر، وهو أحد الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر.

وتتضمن تلك الشراكات الدولية ما يلي:

1- شركة Beautiful Destinations العالمية

شركة Beautiful Destinations تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة عالميا في الترويج للمقاصد السياحية المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والشركة لديها أكثر من 20 مليون متابع من أكثر من 180 دولة حول العالم على منصاتها المختلفة على Instagram و Facebook و Snapchat YouTube وWeibo، لاستلهام أفكار عن السفر.

ووقعت وزارة السياحة المصرية، مع شركة Beautiful Destinations بروتوكول شراكة خلال مشاركة مصر في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB في مارس الماضي.

ويتضمن البروتوكول الترويج للسياحة المصرية والتعاون في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر (People to People و Branding by Destination و GEM 2020) منها إعداد الاستراتيجية التي سيتم استخدامها لتجهيز وتصوير المحتوى الترويجي لمختلف المناطق السياحية في مصر للتسويق لمصر عالميا.

وأطلقت الوزارة مؤخرا أول فيلم ترويجي لحملة People to People والذي أنتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية، بهدف إلقاء الضوء على الوجوه المصرية المختلفة.

ويقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية وجوانب من الثقافة المصرية، والطعام المصري والأنشطة الكثيرة من خلال نماذج مختلفة من المصريين.

2- شبكة CNN العالمية

أطلقت وزارة السياحة المصرية، في مايو الماضي شراكة جديدة مع الذراع التجاري لشبكة "CNN" العالمية تنفيذ حملة سياحية عالمية تهدف إلى تقديم مصر بمفهومها الحديث عبر مختلف المنصات التلفزيونية، والرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتركز الحملة على شبكة CNN على قطاعات مختلفة من الجمهور المستهدف بدءا من العائلات وصولا إلى رجال الأعمال المسافرين، وتتركز هذه القطاعات في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط. وستغذي هذه الحملة الاهتمام الكبير بمحتوى شبكة CNN في قطاع السياحة، فـ66٪ من الجمهور المستهدف مهتم بالسياحة، و50٪ منهم يسافرون كل عام، ولزيادة التفاعل مع جمهور CNN، سيتم وضع الإعلانات الخاصة بالحملة إلى جانب محتوى مشابه لها، مثل صفحة CNN السياحية على المنصات الرقمية، وذلك باستخدام البيانات المباشرة للوصول إلى قطاعات محددة من الجمهور، والتفاعل معه خصوصا الجزء المهتم منه بالمحتوى السياحي عن مصر، الالتزام المستمر الذي تبديه CNN في تغطية القصص المتنوعة حول الوجهات العالمية سيتواصل بمجموعة من البرامج الملهمة المقدمة على تلفزيون CNN ومنصاتها الرقمية مثل Destination Egypt، والذي يستكشف بعضا من عجائب مصر بشكل جديد، وبرنامج #MyEgypt والذي يقدم مصر من خلال سائحين على دراية بأسرار البلد، وبرنامج Cairo POV، والذي يركز على الطريقة التي يبحث فيها الشباب عن التجارب المحلية السياحية في مغامراتهم.

ويعتبر الابتكار جزءا مهما من هذه الشراكة، من خلال توظيف القدرات المتطورة للبيانات في شبكة CNN، والتطلعات للوصول إلى الجمهور المستهدف، وستستفيد شبكة CNN من مجموع قنواتها التلفزيونية، إضافة إلى مواقعها الرقمية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة تستعرض المناطق الجاذبة في مصر، وثقافتها، وحياة الناس فيها، من خلال إعلانات تلفزيونية، والدعاية المحلية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المستهدِفة، من خلال استخدام تقنية Turner Launchpad للوصول إلى الجمهور.

3- شركة CTRIP الصينية

تعد شركة CTRIP أحد أكبر منظمي الرحلات الصينية، وشهدت الشركة منذ نشأتها في عام 1999 نموًا كبيرًا وتطورا في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتصبح واحدة من أهم مواقع الحجز السياحي الالكتروني في العالم حيث تقدم خدمات الحجز والإقامة والنقل والجولات السياحية، وتتيح الشركة كافة المعلومات المتعلقة بالسفر من خلال منصة متطورة للخدمات والمعاملات وتطبيقات علي الهاتف المحمول ومواقع الإنترنت وخدمة عملاء على مدار 24 ساعة.

وتطلق اليوم وزارة السياحة المصرية وCTRIP شراكة يتم من خلالها تنفيذ حملة تسويقية مشتركة للترويج لمصر في السوق الصيني لجذب المزيد من السائحين الصينيين، وسيتم من خلال هذه الشراكة التسويق عبر المنصات الإلكترونية للشركة، وذلك لتعريف المسافرين بالمنتجات السياحية المختلفة والخدمات عالية الجودة في مقاصد مصر السياحية المختلفة.

كما سيتم من خلال هذه الشراكة تنفيذ عددا من الأنشطة الترويجية خلال الأشهر القادمة، ومنها تنفيذ حملة دعائية مشتركة على أهم المواقع السياحية الإلكترونية المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي في الصين، وعلي رأسها مواقع البحث ,ctrip.com ,Wechat Baidu، وكذلك حمله إعلانية علي الصفحة المخصصة للمقاصد السياحية.

4- شبكة قنوات Discovery العالمية

تعتبر شبكة قنوات ديسكفري واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الترفيه؛ وتمتلك 53 علامة تجارية تصل إلى أكثر من 3 مليارات مشترك في 224 دولة، وتشتهر ببرامجها الحائزة على العديد من الجوائز، وتستهدف الوزارة من خلال شراكتها مع Discovery، استخدام شبكة Discovery العالمية (Discovery Channel-TLC - Travel Channel – شبكة التواصل الاجتماعي للقناة) في اطلاق حمله ترويجية لمصر بأهم الاسواق المصدرة للسياحة بكل من آسيا (الصين) والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتتضمن الشراكة الجديدة تنفيذ حملة سياحية لإنتاج محتوي ترويجي للسياحة المصرية على مستوى العالم حيث ستقوم الشركة بإنتاج الإعلانات والمحتوى الترويجي والرقمي لقناة Discovery وTLC وTravel Channel في السويد والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة وألمانيا، إيطاليا، فرنسا، بولندا، الشرق الأوسط شمال إفريقيا، جنوب شرق أوروبا، روسيا، الهند، جنوب شرق آسيا، اليابان، الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف الشراكة إلى الترويج للمناطق السياحية المختلفة والمتميزة داخل مصر من خلال عرض الانماط السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر وإعداد سلسلة من الحلقات عن مرسى علم، وفيلم ترويجي عن سيوة والصحراء البيضاء ‏(Branding by Destination)، بالإضافة الي إلقاء الضوء على دفء وضيافة شعبها (People to People)، من خلال إنتاج ونشر محتوي ابداعي مميز ومبتكر عن الوجهات السياحية بمصر؛ كما ستقوم الشركة بانتاج فيلم قصير عن المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح للجمهور مباشرة (GEM 2020).

5- شركة Expedia العالمية

تعد شركة اكسبيديا Expedia Group واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم في مجال السفر والحجز عبر الإنترنت، ويزورها نحو 6 ملايين شخص شهريًا على مستوى العالم.

وتتعاون الشركة مع العلامات التجارية الرائدة في العالم لتوفير خدمات الطلب المتزايد والحجوزات المباشرة، وسيتم من خلال الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة المصرية وشركة اكسبيديا اطلاق حملة للترويج لمصر في 5 أسواق سياحية مختلفة وهم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، وكندا، وإيطاليا، وألمانيا.

وستستمر هذه الحملة على مدار 12 شهرًا استنادا إلى العمل بنظام موسمية البحث والحجوزات للسفر في هذه الأسواق، كما ستتضمن الحملة وفقا لهذه الشراكة إعداد صفحات مخصصة عن مصر من خلال الوسائط والإعلانات الرقمية الجديدة لزيادة الطلب على الحجز للسفر إلى مصر من الأسواق الدولية الرئيسية، وسيتم تنفيذها من خلال 11 موقعًا لمجموعة Expedia في الأسواق السياحية المشار إليها.

ويرتكز مضمون الحملة على تعريف العالم بالثراء السياحي الذي تتمتع به مصر من الوجهات السياحية المختلفة بها (Branding by Destination)، وإلقاء الضوء على تنوع الشعب المصري (People to People)، كما سيتم من خلال هذه الشراكة الترويج للأحداث الثقافية الرئيسية مثل افتتاح المتحف المصري الكبير (GEM2020) الذى يعد ركيزة أساسية في حملة الترويج لوزارة السياحة حالياً.

6- شركة ISOBAR العالمية

تعتبر شركة أيزوبار Isobar العالمية هي الذراع الإبداعي لشبكة Dentsu Aegis ، وهي شركة رقمية عالمية تقوم بالترويج للشركات والعلامات التجارية العالمية الكبرى من خلال الاستخدام الإبداعي للوسائل الرقمية، وايزوبار لها باع طويل في مجال جمع وتحليل البيانات، يقدم خبراء الشركة البالغ عددهم 6500 ويعملون في 85 موقعا حول العالم، خدماتها بـ45 سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، وستقوم الشركة بتنفيذ استراتيجية دولية للترويج لمصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى اعداد محتوى ترويجي رقمي.

وجرى اختيار هذه الشركة لتتولى إدارة صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في 17 سوقا من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة، وتقوم شركة Isobar من خلال هذه الشراكة، بالمساهمة في زيادة نمو الحركة السياحية الوافدة لمصر، وسيتم الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركة في مجال جمع وتحليل البيانات في إنتاج ونشر وقياس وتحسين وتطويع المحتوى والرسالة الترويجية لتتناسب مع كل سوق سياحي على حدة.