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أفراح زملكاوية بالكأس 27

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وزير البترول ينعى ضحايا حادث حقول كهرمان: سنحاسب المقصرين

وزير البترول ينعى ضحايا حادث حقول كهرمان: سنحاسب المقصرين

هيئة الكتاب تصدر كتاب "صراعات الحرب الباردة في أفريقيا"

هيئة الكتاب تصدر كتاب "صراعات الحرب الباردة في أفريقيا"

مكرم لـ"الوطن": يجب توحيد سلطة محاسبة الإعلاميين للقضاء على فوضى التحقيق

مكرم لـ"الوطن": يجب توحيد سلطة محاسبة الإعلاميين للقضاء على فوضى التحقيق

"السياحة" تعلن تفاصيل شراكاتها الدولية للترويج للإصلاح الهيكلي في مصر

"السياحة" تعلن تفاصيل شراكاتها الدولية للترويج للإصلاح الهيكلي في مصر

بالأسماء.. "السياحة" تتعاقد مع 6 شركات عالمية للترويج للإصلاح الهيكلي

بالأسماء.. "السياحة" تتعاقد مع 6 شركات عالمية للترويج للإصلاح الهيكلي

المشدد 5 سنوات لعاطل شرع في قتل زميله لخلاف على "ساقطة"

المشدد 5 سنوات لعاطل شرع في قتل زميله لخلاف على "ساقطة"

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أطفال "الفجالة": شغل بيومية 70 جنيهاً وأدوات مدرسية فى آخر الموسم

أطفال "الفجالة": شغل بيومية 70 جنيهاً وأدوات مدرسية فى آخر الموسم

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في ذكرى وفاته.. 7 معلومات عن البطريرك الـ99 للكنيسة القبطية

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ميادين ومتحف وشعار.. ماذا تبقى من عرابي بعد 138 عاما من ثورته؟

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شهود عيان بحريق "وكالة البلح": تفادينا كارثة كانت ستقضي على المنطقة

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