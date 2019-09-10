قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن إعلان وزارة السياحة معايير تصنيف الفنادق المصرية، يعد أمر هام لقطاع السياحة، ومن الضروري وضع معايير للتطوير، حتى نتواكب مع العالم، خاصة إنه منذ عام 2006 لم يتم تغيير أو تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية.

وأضاف"البطوطي"، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المعروض على قناة "ten"، أن المعايير الجديدة ستطبق على الفنادق والمنتجعات والمراكب السياحية، مشيرا إلى أن تحديث معايير تصنيف الفنادق يعتبر بمثابة العمل على تحسين صورة وسمعة مصر، والاهتمام بمستوى الخدمة في الفنادق، ومستوى العاملين وتدريبهم.

وتابع"البطوطي" أن هناك رغبة من العاملين في قطاع السياحة أن تكون السياحة صناعة وليست هواية، وتصل إلى مستوى الاحتراف، وهذا يبدأ من استخدام المعايير العالمية.