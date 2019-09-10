قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن توافد عدد كبير من العاملين في وسائل الإعلام لا يزال جاري على مقر النقابة لتقنين أوضاعهم، وستنظر لجنة القيد والتصاريح في الطلبات التي تلقتها خلال الأيام القليلة الماضية".

وأكد سعدة في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه من بين المتقدمين الجدد للحصول على تصريح مزاولة المهنة كل من محمود سعد، ورضوى الشربيني، وياسمين الخطيب، ولمياء فهمي عبد الحميد، وتابع قائلا :" يأتي هذا في ظل الإجراءات القانونية القوية التي تنتهجها النقابة في الفترة الأخيرة للقضاء على الفوضى الإعلامية".