بدأت، منذ قليل، الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية والذي يحتضنه مجلس النواب اليوم، ومن المقرر أن تناقش الجلسة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية بحضور الوكيل الأول للبرلمان وعدد من رؤساء ووكلاء اللجان النوعية.

ومن جانبها، تقدمت الطالبة روضة أبو السعود، إحدى المشاركات ببرلمان الطلائع، ببيان عاجل حول حادث اختناق 12 شابا بحمام سباحة مركز شباب عين الصيرة قائلة:" استيقظنا منذ أيام على حادث نتج عن زيادة نسبة الكلور في حمام السباحة تسبب في اختناق المتدربين، وهو ما يستدعي تفعيل الرقابة للحفاظ على شباب مصر".

وفي المقابل، رد وزير الشباب قائلا إن حمامات السباحة بها عوامل خطر تتعلق بالحوادث المتوقعة المتمثلة في حالات الغرق والصعق الكهربائي، ومن هنا تأتي مهمة مشرفي حمامات السباحة، الذين ضمن مهامهم هو الحفاظ علي نقاء المياة وتطيرها باستخدام الكلور، وهى عملية تتم أكثر من مرة في اليوم خصوصا في مركز عين الصيرة، مع تزايد الإقبال عليه حيثت يمتد العمل به لساعات طويلة.

وأضح وزير الشباب، أن الحادث نتيجة خطأ بشري من مشرف حمام السباحة، لأن إضافة الكلور يكون في الصباح الباكر قبل بدء العمل في الحمام ، إلا أن المشرف قام بإضافة جرعة أخرى بعد انتهاء فترة التدريب الأولى ونتج عن فتح الغاز تدفقه بكمية أكبر من المطلوب، وبمجرد قطع السباحين مسافة 75 متر بدؤوا يشعرون بالاختناق وأصيب 12 شاب و تم إنقاذهم وتقديم الإسعافات العاجلة لهم .