قال الدكتور رائد حسين، مدير مستشفى النساء والولادة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، إن المنظومة بدأت في وضع سياسات التحويل بين المراكز الطبية والاعتماد على طبيب الأسرة في الكشف على المنتفع بالمراكز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن المراكز مجهزة على مستوى عالٍ، حيث يقدم الخدمة أطباء مدربون، كما أن بها مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أنه الإحالة تجرى للحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة في كل التخصصات، حيث ترتقي المستشفيات بهذا النوع من الخدمات.

وأشار إلى أن المستشفيات التابعة للمنظومة تقدم خدمة صحية تكاملية، حيث يجرى عمل كافة الجراحات في محافظة بورسعيد: "المواطن البورسعيدي مش هيخرج بره بورسعيد".

وتابع: "الناس بدأوا يتفهمون هذا النظام، والمستشفى خاصتنا تقدم كل أنواع خدمات أمراض النساء، حيث بدأ المواطنون في التردد علينا، ونقدم إفادة للمراكز بنتائج الزيارات، حيث يجري التواصل من خلال هذه النتائج بين المراكز والمرضى".

وقال إن وزارة الصحة أعدت جميع العاملين بالمستشفيات لتقديم خدمة التأمين الصحي الشامل في كافة المجالات، منها استقبال المرضى، حتى يجد مكانا آمنًا نظيفا يليق به، والأطباء والإداريين وغيرهم.