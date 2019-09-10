حملات مكثفة لرفع الإشغالات ضمن خطة تطوير الأحياء في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جهودها في رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وعلى جانبي الطريق، تنفيذاً لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا برفع كافة الإشغالات وإخلاء الشوارع الرئيسية من الباعة الجائلين وإزالة الأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من وإلى تلك المناطق.

تابع محمد سيد رئيس المدينة، الحملة التي بدأت لرفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة بمنطقة حي جنوب بداية من ميدان مراد وميدان الحميات ومنطقة أرض المستشار ومنطقة التنظيم والإدارة وشارع الحرية ومنطقة السلخانة، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة جميع الأكشاك الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية بما ساهم في تيسير حركة سير المشاة والمركبات بالمنطقة.

وأكد رئيس المدينة أنه تم إنجاز 80 %من أعمال تطوير ورصف وبناء بلدور بشارع محمد بدوي والذي قد تم رفع جميع ما به من إشغالات علي مدار الأسابيع الماضية. كان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد شدد على المتابعة المستمرة لما تم من أعمال رفع للإشغالات والتعديات بحي غرب وجنوب المدينة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون وأن هذه الحملات تأتي إعلاءاً لمصلحة المواطن في المقام الأول وإعادة الانضباط والإحكام لحركة السير والمرور داخل المدينة.