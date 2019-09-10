أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشاره للأمن القومي جون بولتون؛ إثر خلافات على بعض المقترحات.

وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التدوينات "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أخبرت جون بولتون بالأمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض. اختلفت معه بقوة في عدد من المقترحات كما فعل عدد من أعضاء الإدارة".

وأضاف ترامب أنه طلب من بولتون تقديم استقالته وهو ما فعله الأخير الثلاثاء، مشيرا إلى أنه "سيسمي مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل".

وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب بعد كل من مايكل فلين وهربرت ماكماستر.