نائبة: وفد برلماني في أمريكا لدراسة تطبيق موازنة البرامج والأداء

قالت سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إنّ زيارة وفد لجنة الخطة والموازنة للولايات المتحدة لها أهمية كبيرة، إذ إنّه مختص بالأساس بدارسة النواحي المختلفة لتطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأشارت سيلفيا نبيل إلى أنّ الوفد سيعقد عددا من اللقاءات المهمة لدراسة تلك النواحي، وأنّه التقى ممثلي صندوق النقد الدولي وتم الحديث عن موازنة البرامج والأداء، والتي عرض الدكتور حسين التطور الزمني لتطبيقها، كما تم الحديث عن السياسيات "إيرادات ومصروفات" للدول وكيفية رسمها ومراقبتها، وربط أهداف التنمية المستدامة بإعداد الموازنة.

وأكدت النائبة أنّ الزيارة سيكون لها مردود إيجابي كبير في تطبيق موازنة البرامج والأداء، خاصة وأننا دخلنا المرحلة الأخيرة من التطبيق، في الوصول للنتائج المرجوة من تطبيق هذه الموازنة، والتي تجعلنا نستطيع أن نضع الموازنة العامة للدولة من أجل تطوير مصر، والوصول إلى مستويات مختلفة من التطوير لم نصل لها من قبل على أرض الواقع.

وأوضحت رئيس اللجنة الفرعية أنّ الوفد سيعقد العديد من اللقاءات المهمة، إذ يجتمع اليوم بممثلي شركة بدائل التنمية العالمية (DAI)، لمناقشة الخبرات والعمليات اللازمة لوضع جدول أعمال يتصدى للفساد ويشجع إمكانية المساءلة ويعزز الحوكمة الرشيدة فى القطاعين العام والخاص، وتشهد الزيارة العديد من اللقاءات المهمة التي تستمر حتى 17 سبتمبر، بينها لقاء ممثلي "شراكة الموازنة الدولية"، وشراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن.

وتابعت سيلفيا أنّ اللقاءات تتضمن لقاء مسؤولي الخزانة والموازنة والإدارات بحكومة ولاية ميريلاند، ومسؤولي مكتب الإدارة والموازنة التابع للحكومة ومكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكي، وزيارة إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة ولاية بنسلفانيا.

ويرأس الوفد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقي أمين سر اللجنة، والنواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.