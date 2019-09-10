رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل الطالب صاحب أزمة الكشف الطبي

استقبل الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الطالب أحمد هاني شحاتة، بالفرقة الأولى بكلية الطب بقنا، بحضور والده، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على قبوله بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة أن التحاق "أحمد" بالكلية حق أصيل له بعدما حقق التفوق وحصل على مجموع 99.5%، مطالبا بالحفاظ على التفوق طوال سنوات الدراسة، وحتى بعد التخرج خاصة أن الجامعة تفتخر بأبنائها الخريجين المميزين في المجالات المختلفة.

وأشار "الغرباوي" إلى أنه قرر عرض مشكلة "أحمد" للمجلس الأعلى للجامعات بعد الاستماع لمشكلته التي قدمها والده للجامعة، موضحا أن موافقة المجلس جاءت فورية، كما أبدى الدكتور خالد عبدالغفار الاهتمام بحالته.

واستقبل الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطالب المتفوق، مقدما له ولأسرته التهنئة لقبوله، مؤكدا أن الجامعة تدعم الطلاب المتفوقين، مشيرا إلى أن الطالب أحمد سيقيم بالمدينة الجامعية.

من جانبه أعرب الطالب عن سعادته بدعم ومساندة وزير التعليم العالي ورئيس جامعة جنوب الوادي، متعهدا بالمشاركة في كل الأنشطة الطلابية ليحقق مراكز متقدمة باسم جامعة جنوب الوادى إلى جانب الحفاظ على التفوق الدراسي.