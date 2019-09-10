استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة لبحث أوجه التعاون بين المحافظة والوزارة.

وعرض المحافظ بعض الموضوعات المتعلقة بوزارة الري مثل ممشى "أهل مصر" وبعض المشروعات الصناعية والاستثمارية الاخرى التي تحتاج لتذليل بعض العقبات لإنجازها بالشكل المناسب وأيضا أمال الحماية لجسور ترعة الإسماعيلية.

ووجه الدكتور عبد العاطي بتحديد اجتماع بين قيادات الوزارة واستشاري مشروع ممشى "أهل مصر" لبحث دراسات ورسومات المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع لاعتمادها واستكمال كافة المستندات المطلوبة لاستكمال المشروع وإنهاء كافة التراخيص مع قطاع حماية النيل واستيفاء كافة الأوراق والمستندات التي لم تستوفى من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخراج كافة التراخيص الخاصة ببعض المحطات المزمع إنشاءها.

ووجه عبد العاطي بإعداد قائمة بالاحتياجات المطلوبة من جانب الوزارة وتسليمها للمحافظة لسرعة انجازها ووجه بسرعة الانتهاء من عمل البروتوكولات الخاصة بإدارة منافع الري في ظل وجود حوالي 175 كيلومتر مغطى من الترع والمصارف بالمحافظة والعمل على استثمارهم لتحقيق أكبر عائد يتم توظيفه لتطوير الأداء والخدمات المقدمة للمواطن.

وأشاد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بالتعاون المثمر بين وزارة الموارد المائية والري والمحافظة مؤكدا على استمراره بالشكل الذي يضمن تحقق أفضل خدمه للمواطن.