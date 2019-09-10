بدأت منذ قليل الجلسة الختامية للمؤتمرالأول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية والذى يحتضنه مجلس النواب اليوم، ومن المقرر أن تناقش الجلسة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية بحضور الوكيل الأول للبرلمان وعدد من رؤساء ووكلاء اللجان النوعية .

ومن جانبها تقدمت الطالبة هبة بهجت، إحدي المشاركات ببرلمان الطلائع، ببيان عاجل لوزير التعليم، بشأن التظلمات الخاصة بالثانوية العامة قائلة:" هذه المشكلة تؤثر علي ألاف الطلبة في الثانوية العامة خصوصا خلال السنة الأخيرة، فعدد كبير من الطلاب تقدموا بتظلمات وحصلوا علي درجات إلا أنهم واجهوا مشكلة نتيجة غلق باب التنسيق وهو ما يستدعي وضع ضوابط جديدة لهذه المنظومة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، خلال هذه الجلسة الختامية، إن الدولة تعمل علي نظام مٌعدل للثانوية العامة يضمن العدالة والمساواة والشفافية، فخلال عامين ستتغير منظومة التصحيح لا وجود للعنصر البشري بها. بحيث يضمن كل طالب الحصول علي درجاته التي تعكس مهارته بالفعل.

وأضاف أن عدد طلاب الثانوية العامة خلال السنة الأخيرة وصل لنحو 700 ألف طالب بينهم 112 ألف طالب تقدموا بتظلمات، حصل 5 ألاف طالب منهم علي درجات بعد التظلم، ووزارة التربية والتعليم تواصلت مع "التعليم العالي" لضمان حصول كل الطلاب الذين قُبل تظلمهم علي فرصة في التنسيق.وأشار عمر إلى أن أكثر المواد التي تم التظلم بها كانت اللغة العربية والفيزياء والكمياء والأحياء.