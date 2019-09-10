قالت وزارة التعليم إن الدولة تعمل على نظام معدل للثانوية العامة يضمن العدالة والمساواة والشفافية، وأضافت الوزارة، على لسان الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، فى الجلسة الختامية لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية المنعقد بمجلس النواب، إنه خلال عامين ستتغير منظومة التصحيح، ولن يكون هناك وجود لعنصر بشرى بها، وسيضمن كل طالب درجاته بالضبط.

وناقشت الجلسة النهائية طلبات وبيانات عاجلة، أبرزها بشأن اختناق 16 طفلاً بحمام سباحة فى مركز شباب عين الصيرة، وعودة الجماهير لملاعب كرة القدم، وعدم تجهيز المراكز الرياضية لذوى الإعاقة، ووضع البنية التحتية لبعض مدارس قنا والإسكندرية.

وأضاف نائب وزير التعليم أن عدد طلاب الثانوية خلال السنة الأخيرة وصل إلى 700 ألف، بينهم 112 ألفاً تظلموا من نتائجهم وحصل 5 آلاف منهم على درجات أعلى، وتابع أن الوزارة تواصلت مع «التعليم العالى»، لضمان حصول كل الطلاب الذين قُبل تظلمهم على فرصة فى التنسيق.

تشريع جديد لحظر بيع الأدوية عبر "السوشيال ميديا"

من جهة أخرى قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه انتهى من مشروع قانون لتجريم وحظر بيع الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا، وسيقدمه إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد المقبل، بعد تداول العديد من أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، للبيع عبر صفحات السوشيال ميديا، فضلاً عن بيعها عبر الأرصفة فى بعض الأسواق.

وأضاف «عامر»، فى بيان اليوم، أن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، للمتورطين فى بيعها، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة وصحة المواطنين.