انتقل فريق من النيابة العامة، إلى منطقة المساحة بفيصل، وأجرى المحققون مناظرة لجثمان سايس لقى مصرعه مقتولا على يد عاطل، مساء اليوم.

وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه ولبيان سبب وكيفية الوفاة، كما استمعت لأقوال عدد من شهود العيان، وأمرت بالتحفظ على كاميرات مراقبة مثبتة بأحد المحال التجارية القريبة من مكان الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي بمقتل سايس يُدعى "محمد.أ" على يد المتهم "هاني.أ" المعروف بسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة باستمرار، وانتقلت الشرطة إلى هناك وألقت القبض على المتهم، وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.