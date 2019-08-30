أطلق عامل بجراج الرصاص على آخر في مشاجرة بينهما بالخصوص بسبب عدم قيام المجني عليه بسداد متأخرات قيمة "ركن" دراجة بخارية في الجراج الذي يديره المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وجرى نقل المصاب للمستشفى في حالة خطيرة.

تلقي اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من الأهالي بوجود مشاجرة ومصاب بناحية شارع مخزن الأنابيب.

وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة فرع البحث الجنائي وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من طرف اول "محمد م ز" عامل بجراج، السابق اتهامه في قضيتي "سلاح" آخرهم القضية رقم 1404 لسنة 2014 جنح قسم الأميرية.

وطرف ثاني "أحمد م س" عامل مصاب برش خرطوش بالقدم اليمني وجرى حجزه بمستشفى الحسين لتلقي العلاج.

ودلت التحريات إلى وجود خلاف على مبلغ مالي مستحق للأول نظير ركن الثاني دراجته النارية داخل الجراج محل عمله، وعدم دفع قيمة الإيجار الشهري حدث على أثره مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أطلق على أثرها الأول عيار من سلاح ناري فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابته المشار اليها.

تمكن المقدم محمد شديد رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وجري بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش و 4 طلقة من ذات العيار والتحفظ عليهم.