قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، إن قطر تقوم بتمويل كل القنوات الإخوانية المعادية لمصر تمويلًا خالصًا، ولا أحد يستطيع أن يُنكر ذلك حتى الإعلاميون أنفسهم، كما أن قطر هي من تدفع أموالًا طائلة للإعلاميين وتمول القنوات وتُحدد ضيوف البرامج، موضحًا أن المخابرات القطرية مسيطرة على كل القنوات الإعلامية الخاصة بالإخوان والمعادية لمصر في الخارج بالتنسيق مع المخابرات التركية.

وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أن ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو ضابط الاتصال بين المخابرات التركية والقطرية وبين إعلاميي الإخوان وقياداتهم، موضحًا أنه كان يتم التعامل بشكل مباشر مع المخابرات التركية من خلال ياسين أقطاي.

وتابع: "ياسين أقطاي ده رغم أنه مستشار للرئيس التركي بس معندهوش أي وظيفة غير القعدة مع الإخوان ملهوش أي حاجة في الداخل التركي خالص، ده بيتكلم عربي كويس وأي حد من الإخوان بيعوز حاجة بيروح بنفسه يجبها له، ولو حتى بزازة للطفل، بيفطر ويتغدى ويتعشى مع الإخوان، وضيف شرف في كل احتفالات الإخوان".