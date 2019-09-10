اعتذر المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، للمستشار أحمد الزند "أنت والقضاة اللي معاك كنتم صح وياريتنا سمعنا كلامكم".

وقال "أبوهاشم" خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أعضاء نادي قضاة مصر كانوا على حق، بينما كان هو ومن معه على باطل وانضمامه لـ"قضاه من أجل مصر" جاء للرد على المستشار أحمد الزند، موضحا أن الزند ليس رجلا سياسيا ولكنه يتحدث بما بداخله "أنا فهمت الكلام اللي جواه غلط، وأنا مدين له باعتذار وأخطأت في حقه".

وأكد المنشق عن جماعة الإخوان أن جماعة الإخوان تطلق العديد من الشائعات على "الزند"، مشيرا إلى أن "الزند" هو من قضى على "تيار الاستقلال" والذي يعتبر فتنة القضاة الأولى، والفتنة الثانية كانت "قضاة من أجل مصر" والتي كانت تتم تحت إشراف "تيار الاستقلال".