المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا

قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، إن الإخواني هيثم أبو خليل اعترف أن جماعة الإخوان الإرهابية قذرة وغير أخلاقية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن هيثم أبو خليل أخبره أنه ألف كتابا فيه مراجعات فكرية عن انضمامه للجماعة، فطلب منه إرساله له وأنه سيتكفل بنشره بمصر.

وتابع أن العجيب رغم نقد هيثم أبو خليل للإخوان إلا أنه يدافع عن الجماعة بالبرامج، "وميقدرش يطلع يكدبني وقلتله أكتر من مرة ابعت الكتاب وأنا أنشره والناس تعرف بلاوي الجماعة، بس للأسف لسه مبعتوش".