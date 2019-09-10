وصف المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، الفترة التي انضم فيها للجماعة بـ"أيام الجاهلية"، حيث هرب من مصر عقب ثورة 30 يونيو وذهب لتركيا وانضم إلى ما يُسمى بـ"قضاه من أجل مصر".

وكشف أبو هاشم، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، كيفية قيام الإخوان بصناعة الأكاذيب عن مصر، وقال إن الإخوان يبذلون مجهودًا كبيرًا للغاية من أجل تشوية الدولة المصرية، كما أن صناعة الكذب تحتاج لمجهود عكس الصدق.

وأوضح أن البداية يتم إصدار شائعة ما مثلا بطريقة تجعل الناس تُصدقها، ثم يتم التسويق لها، ثم ينفعل إعلاميو الإخوان في القنوات على تلك الشائعة وكأنها حقيقة واقعة بالفعل، موضحًا أن الإعلاميين داخل القنوات الإخوانية يغيرون مبادئهم ويطلقون تصريحات ليسوا مقتنعين بها على الإطلاق.

وتابع: "الناس عارفة ومتأكدة إن نوايا قطر غير حميدة، وعدائية للمنطقة المحيطة بها ولمصر، ولكن نتيجة إغداق قطر الأموال الكبيرة عليهم بيطلعوا يقولوا عكس قناعتهم الشخصية"، موضحًا أن قناة مكملين الإخوانية استضافته أثناء تعيين المستشار نبيل صادق نائبًا عامًا، من أجل تشويه صورته وصورة مصر.

وواصل: "هما عارفين إني خارج نطاق سيطرتهم، بس هيجيبوا مين غيري يعني في القضاء وتبعهم، قولتلهم المستشار نبيل صادق لا غبار عليه، ملهوش أي انتماءات لأي حد أو أي جهة ومعنديش كلمة أقولها عليه".