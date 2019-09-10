عماد أبو هاشم.. حكاية قاض منشق هدده الإخوان بالاغتيال بعد فضحه جرائمهم

مرة أخرى خرج المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، ليفضح أكاذيب وجرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والذي كشف خلاله عدة أسرار وخبايا للجماعة وإعلامها ودعم قطر اللامحدود لها.

عماد أبو هاشم، المولود بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، كان أحد أعضاء المكتب التنفيذي لما يسمى بـ"تيار قضاة من أجل مصر" الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، وفي مايو من عام 2014 أحيل، رفقة 43 قاضٍ آخر منتمين للتيار، إلى لجنة تأديب برئاسة المستشار محفوظ صابر، مساعد وزير العدل الأسبق، والذي قرر إحالته و6 آخرين للمعاش المبكر لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأعراف وتقاليد القضاء.

واستطاع أبوهاشم في عام 2014 الهروب إلى تركيا، رغم القرار الذي أصدره المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية تنظيم "قضاة من اجل مصر، في 5 سبتمبر عام 2014، بإحالته للجنايات ومنعه من السفر مع 67 قاضيًا آخر من المنتمين للحركة الموالية للجماعة الإرهابية.

وعاد أبو هاشم للظهور على الساحة من جديد في عام 2018، بشكل آخر مغاير تمامًا، حيث ظهر مهاجمًا جماعة الإخوان الإرهابية وما تقوم به وأفعالها، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مبررًا الانقلاب عليهم بأنه تعاطف معهم تحت تأثير الدين ووهم الحق، ولكنه عندما اقترب منهم صدم بتصرفات وسلوكيات قادتهم المشينة والمعيبة والتى تجعل كل من ينتمى إليهم يشعر بالخزي والعار، متبرءًا من تنظيم "قضاة من أجل مصر".

تعرض بعدها أبو هاشم لهجوم حاد من الجماعة وأعضائها، وكتب على حسابه على "فيس بوك" أنه تلقى تهديدات بالاغتيال من قبل عناصر إخوانية، بمقر إقامته فى تركيا، موضحا أنه لن يتوقف عن فضح منهج التنظيم وكشف جرائمه، قببل أن يعود إلى مصر مؤخرًا بعدها ويستمر في فضح جماعة الإخوان الإرهابية حتى الآن.