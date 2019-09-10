بعد قرار الرئيس اللأمريكي دونالد ترامب بإقاله مستشاره للأمن القومي جون بولتون، أعلن البيت الأبيض أن تشارلز كوبرمان، نائب المستشار السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي، سيتولى مهامه نقلا عن "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أقال بولتون من منصبه، مضيفا أنه سيعلن اسم مستشاره الجديد لشؤون الأمن القومي الأسبوع المقبل.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية في الأيام الأخيرة تقارير حول احتدام الخلافات بين بولتون ووزير الخارجية، مايك بومبيو.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب يسعى لإبعاد بولتون عن اتخاذ قرارات جوهرية في مجال السياسة الخارجية، وذلك في ملفات عدة كأفغانستان وإيران وكوريا الشمالية.