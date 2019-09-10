قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، إنه اعترض على اختيار ميدان رابعة للاعتصام الإرهابي لوجوده بجانب منشآت حيوية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن تحديد مكان الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية جاء بأمر مباشر من المرشد، "قولت لكل المجموعة اللي أعرفها إن إقامة الاعتصام في المكان ده غير صحيح لأنه في مكان حيوي ووجود الإخوان في المكان دا هيسبب فوضى".

وتابع أنه قوبل بعاصفة غاضبة من الحاضرين، "كأنهم بيقولوا دا المعصومين هما اللي حددوا المكان وانت عايز تغيره، وعندهم عقيدة مصدقة إن ربنا اختار المكان دا ليهم".