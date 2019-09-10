قيادي منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة تعيش حياة أفخم من الأمراء

المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا

قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، إن الأذرع الإعلاميية للإخوان في تركيا يعيشون حياة أفخم من حياة الملوك والرؤساء.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن الإخوان هي التي تنفق على معيشة القيادات من أموال التنظيم الدولي الذي يقولون عنه دائما أنه يقارب ميزانية دولة غنية.

وتابع أن الإخوان يتعاملون بشيء من الطبقية مع باقي الأعضاء الصغار، "فيه حالة من القداسة للقيدات العليا واللي بيعتبروهم معصومين ومنزهين ودول بيخضعوا ليهم خضوع كما لو كان خضوع لله".

واستطرد أن سلطة مرشد الإخوان على الإخوان أكبر بكثير من الأوامر العسكرية القائمة على النظام والانضباط.

وأوضح أن الإخوان تنفذ الأوامر دون نقاش أو جدال، مشيرا إلى أن قياداتهم لا يتوانون عن النصب على رجال الأعمال والاستيلاء على أموالهم في سبيل المصلحة العليا للجماعة مثل الإرهابي وليد شرابي الذي نصب على رجل أعمال مصري واستولى منه على 5 ملايين دولار.