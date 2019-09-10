محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات وفتح الشوارع بجوار قسم رأس البر

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمدينة رأس البر، حيث تفقدت عددا من المناطق بها للتأكد من توافر كل الخدمات للمواطنين ورواد المدينة.

وخلال تواجدها بسوق شارع 63، قادت المحافظ حملة لرفع الإشغالات الموجودة أمام المحال التجارية والمقاهي، مؤكدة على رصد كل المخالفات وإزالتها أولا بأول، كما وجهت بتحقيق الانضباط بالشارع وتطبيق القانون تجاه المخالفين.

كما أكدت المحافظ على ضرورة فتح الشارع الموازي لقسم شرطة رأس البر أمام المارة والسيارات لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد.