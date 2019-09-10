ناشد جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سكان الحيين الثالث والخامس بسرعة إزالة مخلفات المباني الخاصة بهم من الطرق والمحاور وجزر الطرق، وذلك خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، لافتا إلى أن تلك المخلفات يمثل عائقا كبيرا أمام الجهاز في تنفيذ الطرق الخاصة بالأحياء ومن شأنه تعطيل العمل.

الجدير بالذكر أن الجهاز رفع أكثر من مرة المخلفات ثم يعاود سكان الحيين إلقاءها مرة أخرى، آملا الجهاز من سكان الحيين الإلتزام بإزالة كل أنواع المخلفات والإشغالات خلال تلك المهلة حتى يتمكن من إنهاء أعمال تنفيذ الطرق في المواعيد المقرره لإظهار المدينة بالمظهر الجمالي اللائق بها .