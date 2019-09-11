قال الفنان أحمد نبيل إنه اعتزل الفن منذ 8 سنوات احتراما لنفسه وتاريخه، بحسب قوله.

وأضاف "نبيل" خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه إسعاد يونس، والذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه كان يعمل مدرسا في قسم المسرح في جامعة الإسكندرية "سافرت بره وعملت تدريبات في ألمانيا والنمسا".

وقالت له "يونس": "الكاتب الصحفي محمود التميمي كان بيتمشى على كورنيش الإسكندرية واتصور مع الأستاذ أحمد نبيل ونشر صورته على السوشيال ميديا.. عضيت على نواجزي لما شوفتها وقلت إحنا مقصرين يا ولاد"، مضيفة: "إحنا من أول البرنامج بندور على الأستاذ أحمد نبيل ومكناش نلاقيه"، ومازحته قائلة: "مبتردش على حد ليه طلعتني صغيرة قدام الناس".