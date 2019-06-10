إسعاد يونس لشريف مدكور: "أنت طيب وحالة فريدة تشع نورا"

وجهت الفنانة إسعاد يونس رسالة دعم وإشادة إلى الإعلامي شريف عامر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت إسعاد يونس: "شريف مدكور، الحبيب الغالي في حديثك بتقول إنك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل على رضاه، وإنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كده بس".

وأضافت: "الحقيقة إن قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير في شؤون كتير، رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته و أدواته في الدنيا، وإنه يشكل شخصيته وقناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقا ولا انصياعا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم هما، ويمكن يقضي بقية حياته كاره للنمط اللي اتفرض عليه خوفا من النقد، وبالتالي يعيش كل الرحلة في حالة كذب مستمرة ونفاق مجتمعي رخيص".

واستطردت: "رول موديل في كيفية صياغته لأحداث بتمر عليه، نفس الأحداث اللي ممكن مرورها في حياة شخص آخر تدمره وتحوله لكائن مهزوم تعيس وأحيانا متسول عطف أو متاجر بيه، أو مستسلم تماما لذعر المحيطين بيه وسلوكهم النمطي المأساوي تجاه الظرف، لكن في حالتك انت، المسألة احتاجت قرارات سريعة وحاسمة، هكذا سأواجه الموقف، هكذا سأتعامل مع المرض، هكذا ستكون فلسفتي في المقاومة وهكذا سأستغل الفرصة لتوعية كل الناس من خلال تجربتي".

وتابعت إسعاد يونس متحدثة عما فعله شريف مدكور: "وأهم أهم ما في الموضوع إني مش حامثل، لا حامثل حزن و لا حامثل فرح و لا حامثل البطولة و الفداء، مفتاحي الوحيد هو البساطة".

وأضافت: "رول موديل لأنك دون أن تدري كسرت أصنام كادت أن تصبح ثوابت، التنمر والسفالة والتدخل في شؤون الآخرين والتطاول وفرد الدراع والسوقية كادوا أن يصبحوا نمط حياة وقانون، ومن لا يعجبه عليه أن ينزوي ويصاب بالخرس ويبلع لسانه ويقضي الباقي من عمره يتحسر على ما فات، فتواجه أنت كل هذا ببساطة وصدق وتسامح القادر وعفو القوي وثقة بالنفس كونتها بعقل مطلع ووعي مستنير وفكر متقدم".

واختتمت منشورها: "الحقيقة إنك حالة فريدة، مضيئة، تشع نورا طيب، تحياتي وحبي".

جدير بالذكر أن الإعلامي شريف مدكور أعلن مؤخرًَا عن إصابته بورم سرطاني خبيث وأنه أجرى جراحة لإستئصال المرض في أحد المستشفيات الحكومية ويخضع حاليًا لتلقي العلاج الكيميائي.