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إخواني سابق: "خدعة الإخوان الكبيرة إنهم يبدأو بتحفيظ القرآن لحد داعش"

إخواني سابق: "خدعة الإخوان الكبيرة إنهم يبدأو بتحفيظ القرآن لحد داعش"

أخبار ماتفوتكش| البرلمان يوافق مبدئيا على زيادة المعاشات 15%

أخبار ماتفوتكش| البرلمان يوافق مبدئيا على زيادة المعاشات 15%

إسعاد يونس لشريف مدكور: "أنت طيب وحالة فريدة تشع نورا"

إسعاد يونس لشريف مدكور: "أنت طيب وحالة فريدة تشع نورا"

فيديو| تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة بسبب السيول في اليمن

فيديو| تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة بسبب السيول في اليمن

"العظمى في القاهرة 35".. بيان بحالة الطقس اليوم في مصر والدول العربية

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