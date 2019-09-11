"أسباب شخصية".. مستشار سابق لـ ترامب يكشف كواليس الإطاحة بـ"بولتون"

كشف وليد فارس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا، الأسباب وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون من منصبه بعد أن تقدم الأخير باستقالته، حيث ذكر "فارس" أن هذه الاستقالة ليست الأولى في عهد ترامب، وكان هناك استقالات أخرى سواء لمستشارين أو وزراء أو مسؤولين كبار، وهذا الأمر يتعلق بآلية إدارة الرئيس ترامب.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن إدارة ترامب تعمل مع المسؤولين العاملين معها لفترة معينة فقط، أما أسباب إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي فهناك نقاش كبير في واشنطن حول هذا الأمر، كما أن ترامب كان واضحًا في تغريداته على هذا الأمر والذي ذكر فيها أنه لا يتفق مع مستشاره على بعض الأمور.

وأشار مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا، إلى أنه كان هناك مواد خلافية بين ترامب ومستشاره الأمن القومي حول ملف المفاوضات مع طالبان وإيران وكوريا الشمالية، وهذه هي الأسباب المعلنة، ولكن قد تكون هذه الإقالة لأسباب شخصية أو هناك مستشار أقرب في التفكير من ترامب أراد الرئيس الأمريكي تعيينه.