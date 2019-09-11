شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات في منطقة المطاحن غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا غارة على شمال قطاع غزة، بحسب شبكة "قدس"، التي نقلت عنها وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وطالت غارات الطيران الإسرائيلي، موقعًا آخر للمقاومة غرب دير البلح وسط قطاع.

ودافعت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة، بإطلاق النار نحو الطيران الحربي الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الدفاع، بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، في تل أبيب مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية.