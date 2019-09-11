إيمي سمير غانم: السوشيال ميديا عيوبها أكثر من مميزاتها

أبدت الفنانة إيمي سمير غانم غضبها بسبب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وذلك خلال لقائها مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة".

ووصفت إيمي مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "السوشيال ميديا دي زفت وهباب وعيوبها أكتر من مميزاتها والموضوع بقى أوفر قوي".

وأعربت غانم عن غضبها بسبب التعليقات السلبية التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر وكذلك مهاجمة الناس لبعضهم البعض وكذلك مهاجمة الفنانين وأعمالهم، مقارنة بين الوضع الحالي لرأي الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وآراء النقاد الفنيين في الصحف والمجلات في الفترة الماضية.

وتابعت: "أنا مش ضد إن حد يقول رأيه بس يقول باحترام بس الناس في السوشيال ميديا بقالهم كام سنة أوفر أوي".