أسعار العملات اليوم في مصر

انخفضت بعض أسعار العملات أبرزها الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المختلفة، بينها البنك الأهلي وأبو ظبي الإسلامي، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.41 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع، وسجّل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 16.44 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك البركة نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر نحو 4.46 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع، وسجّل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 4.47 جنيه للشراء و4.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.11 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 18.11 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.25 جنيه للشراء و20.41 جنيه للبيع، وسجل في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 19.28 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع.