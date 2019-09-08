تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق تعاملات اليوم الأحد 8 سبتمبر الحالي، في عدد من البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.09 جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.47 جنيه للشراء و4.50 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك مصر نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.08 جنيه للشراء و20.44 جنيه للبيع، وسجل في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 19.18 جنيه للشراء و20.38 جنيه للبيع.