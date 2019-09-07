أسعار العملات اليوم في مصر

استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، في البنوك المختلفة من بينها بنك أبو ظبي الإسلامي، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار صرف العملات الأجنبية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك مصر نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.08 جنيه للشراء و20.44 جنيه للبيع، وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 19.18 جنيه للشراء و20.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.09 جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 16.45 جنيه للشراء، و16.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.47 جنيه للشراء و4.50 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.